Il cordoglio dell'Asl per la scomparsa dell'oncologo Leonardo Bronner Lucca, 25 gennaio 2023 – È scomparso domenica scorsa (22 gennaio) il medico oncologo Leonardo Bronner, noto professionista Asl da alcuni anni in pensione. A esprimere il cordoglio alla famiglia sono la direzione aziendale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, i servizi territoriali Asl e in particolare tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco. "Il dottor Bronner – ricordano gli ex colleghi – ha lavorato per molti anni nella ex ASL 2 Lucca e poi in Asl Toscana nord ovest. Proveniente da Pistoia, era entrato nell'equipe medica della dottoressa Gemma Barsanti e poi aveva continuato a lavorare nel reparto di Oncologia diretto dalla dottoressa Edi Editta Baldini. Negli ultimi anni della sua lunga carriera professionale si era dedicato alla continuità assistenziale del paziente con patologia neoplastica, promuovendo la collaborazione fra il reparto di Oncologia e le Cure palliative e di supporto, sia in hospice che a domicilio. E' stato per anni parte integrante dell'organico medico dell'hospice S. Cataldo, un'attività che riusciva a conciliare, con fatica ma anche con grande passione, con i suoi molti impegni ospedalieri. Chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui (colleghi medici, infermieri dell'ospedale e dell'hospice, personale sanitario in generale) ne ricorda oggi, oltre alle competenze professionali cliniche, le doti umane e il carattere mite e generoso. Buon viaggio Leonardo!" Le condoglianze dell'Asl giungano dunque ai familiari del dottor Bronner, che ha rappresentato negli anni un punto di riferimento per la sanità lucchese, collaborando attivamente e facendo parte anche per alcuni anni del consiglio direttivo dell'associazione di volontariato "Don Franco Baroni".

