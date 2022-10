IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SCOMPARSA DI JOSÉ BOURLEAU

Alessandrini. “José era simbolo dell’integrazione fra i connazionali emigrati e la comunità belga”

Segretario della sezione di Ecaussinnes dell’Associazione Lucchesi nel mondo

SERAVEZZA – L’amministrazione comunale partecipa con dolore al lutto che ha colpito la famiglia Bourleau-Bertagna e l’intera comunità dei versiliesi emigrati in Belgio, per la scomparsa improvvisa di José Bourleau, segretario della sezione di Ecaussinnes dell’associazione Lucchesi nel mondo di cui è presidente la moglie Manuela Bertagna.

Nei prossimi giorni il sindaco Lorenzo Alessandrini, accompagnato dal parroco di Ripa don Roberto Buratti, si recherà in Belgio per portare l’abbraccio della comunità seravezzina.

È proprio il sindaco Alessandrini ad esprimere i sentimenti di profondo cordoglio: “José era tante cose insieme, era il marito di Manuela, era l’anima dell’associazione di Ecaussinnes, delle sue attività per gli italiani emigrati nel Belgio e l’instancabile organizzatore del raduno annuale dei lucchesi nel mondo al quale il nostro comune partecipa ininterrottamente dal 1993. José – da belga – era soprattutto la rappresentazione della più fantastica integrazione fra i nostri connazionali emigrati e la comunità belga che li ha accolti fin dalla fine del XIX secolo. Nessuno come lui ha saputo legare coi nostri connazionali, cominciando dall’apprendimento non convenzionale, ma affettuoso della nostra lingua e del nostro dialetto. Siamo addolorati, il nostro comune è profondamente colpito da questa perdita. Manuela stai forte, presto saremo con te a sostenerti e a proseguire, assieme al nostro Don Roberto e a tutti gli amici che fanno capo a Ecaussinnes, le bellissime iniziative dell’associazione. Ti vogliamo bene”.