IL CORDOGLIO DELLA DIREZIONE AZIENDALE DELLA AUSL TOSCANA NORD OVEST PER LA SCOMPARSA DEL DOTTOR STEFANO BUZZIGOLI

“Abbiamo appreso la terribile notizia della prematura e improvvisa scomparsa del dott. Stefano Buzzigoli, figura storica dell’ospedale della Versilia e stimato primario della terapia intensiva e rianimazione, sempre in prima linea nei momenti più difficili: dalla strage di Viareggio alla recente epidemia di Covid. Ricordiamo di lui la passione, la competenza e l’umanità che giornalmente metteva a disposizione dei pazienti, dei collaboratori e dei colleghi, punto di riferimento anche per tutta l’Azienda. Qualità che ne hanno fatto un medico scrupoloso e di elevata professionalità. In questo triste momento, la direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge la propria vicinanza al personale medico e infermieristico dell’ospedale Versilia e a tutti i familiari colpiti da questo grave lutto, ai quali esprimiamo le più sentite condoglianze”.

La Direzione aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest