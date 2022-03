Il cordoglio del Presidente dell’Auser per la scomparsa di Vinicio Peressinotto

E’ scomparso Vinicio Peressinotto, Presidente dell’Associazione Auser di Seravezza dal 1999 al 2004.

La storia dell’Auser di Seravezza iniziò ufficialmente nel 1998 all’interno della casa di riposo “Pio Istituto Campana”, nella speranza di favorire in tal modo un processo di aggregazione tra gli ospiti dell’Istituto e il resto della popolazione anziana del Comune. In realtà la svolta si ebbe proprio con la guida di Vinicio Peressinotto che insieme all’allora Vice Presidente Roberta Lombardi esperta della realtà sociale locale e della giovane segretaria Irene Mazzucchi l’Associazione si fece conoscere e divenne rapidamente un valido punto di riferimento per gli abitanti anziani del Comune, che impararono a rivolgersi ad essa con fiducia per colmare il vuoto delle quotidiane necessità disattese e per far fronte alla solitudine.

“L’Associazione Auser Volontariato Seravezza si unisce al dolore dei familiari e amici per la perdita di Vinicio – dichiara il Presidente Davide Cardelli. Vinicio ha guidato l’Auser dal 1999 al 2004. Le vicende e gli sviluppi di un’associazione come l’Auser passano dalle persone, dal loro impegno e dall’attaccamento dimostrato alla mission intrapresa. Vinicio sarà ricordato per le importanti azioni svolte durante il suo mandato, partendo dalla sperimentazione del “Progetto Insieme per..” e passando da tanti altri progetti che hanno fatto la storia di questa realtà”.



Alla famiglia le più sentire condoglianze da parte del Presidente Davide Cardelli e di tutti i consiglieri e volontari.er