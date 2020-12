Il cordoglio del Presidente ANFI sez Viareggio per la scomparsa del Luogotenente Rosario Laertola

L’ Ass.ne Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione di Viareggio si stringe intorno alla famiglia del caro amico Rosario Lertola. Una persona di grande umanita’ e un collega di elevato spessore professionale.

A lui va il pensiero di tutti noi. A lui dedichiamo quello che rappresenta lo spirito di Corpo espresso con forza e orgoglio, sentendoci vicini ai colleghi in servizio che in questo particolare momento di tristezza ripercorrono uno spaccato di vita.

Alla sua famiglia porgiamo la nostra vicinanza in un momento così doloroso, con le condoglianze più partecipate. Addio amico Rosario, caduto sotto i colpi di un nemico. invisibile e terribile che ti ha spezzato la vita.

S.Ten c.a. Domenico Bilo

Presidente A.N.F.I. Sezione. Viareggio