Il Consorzio raddoppia le colonnine di ricarica

Nuovo investimento per favorire la mobilità sostenibile aziendale, con vantaggi per l’ambiente e risparmi già accertati di oltre 8.000 euro in un anno. La scelta green estesa anche ai dipendenti che possono usufruire dell’energia solare per ricaricare i mezzi privati.

Raddoppiano le stazioni di ricarica per le auto elettriche, installate nelle sedi di Capannori e Viareggio del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord.

Un nuovo investimento che l’Ente ha fatto per sostenere la propria svolta ecologica sul fronte della mobilità green.

Le colonnine dedicate i veicoli elettrici passano ora da quattro a otto postazioni e garantiscono la ricarica anche contemporanea delle sei attuali vetture aziendali, oltre alla predisposizione per le prossime due che entro la fine dell’anno si aggiungeranno alla flotta consortile.

“La transizione ecologica del Consorzio, avviata dal 2019 prosegue a passi decisi, come previsto nel Piano Triennale per l’ambiente e le Energie rinnovabili – Spiega il Presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – L’investimento fatto nei veicoli elettrici (6 auto e 2 scooter) ha già prodotto interessanti risultati in termini di abbattimento delle emissioni in atmosfera che sono stati quantificati in 16,05 tonnellate in meno di CO2. Inoltre caricare i veicoli ha un costo pari a zero, perchè sono alimentati dall’energia prodotta dai pannelli solari. Il risparmio di carburante fossile non utilizzato, alla fine del 2022 è stato di oltre 8.000 euro.”