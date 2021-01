Il consiglio dell’Unione dei Comuni ha da poco eletto Marco Remaschi,

Il consiglio dell’Unione dei Comuni ha da poco eletto Marco Remaschi,

sindaco di Coreglia, nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. La proposta, su cui il consiglio si è espresso a maggioranza, è stata unanime da parte di noi cinque sindaci del territorio, anche nel rispetto del principio di rotazione tra Comuni. Ci impegneremo tutti insieme per il bene comune. Abbiamo una pandemia da cui uscire, sfide sanitarie, economiche, sociali, che dobbiamo affrontare con grande unità, abnegazione e senso della prospettiva. A Marco, che conosco da quando non avevo la barba, rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro e garantisco la mia collaborazione in giunta per il bene della nostra gente.

Ringrazio di nuovo tutti per il percorso vissuto in questi anni da Presidente, ma come amo fare in tutte le cose di cui mi occupo, conta sempre di più guardare avanti. Abbiamo tante nuove sfide da vincere insieme

PATRIZIO ANDREUCCETTI