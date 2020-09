IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DOPPIA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA PESCIATINA E VIA DELLA MADONNINA

IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DOPPIA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA PESCIATINA E VIA DELLA MADONNINA E DELL’AVE MARIA E L’ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE URBANISTICA

Ieri pomeriggio (mercoledì) il consiglio comunale, iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel corso di una rissa a Colleferro, ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, i voti contrari di Lega e Forza Italia e l’astensione di Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, il progetto preliminare per la realizzazione della doppia rotonda sulla via Pesciatina a Lunata all’incrocio con via della Madonnina e via dell’Ave Maria e l’adozione della relativa variante urbanistica. Va avanti così l’iter per la realizzazione di quest’opera importante e attesa grazie alla quale sarà eliminato l’ultimo semaforo sulla via Pesciatina. Non appena la delibera sarà pubblicata sul Burt si aprirà, per un periodo di 30 giorni, la fase delle osservazioni sulla variante urbanistica da parte dei cittadini. Dopo di che la variante tornerà sui banchi del consiglio per la sua approvazione.

L’incrocio tra la via Pesciatina e via della Madonnina, che è uno dei più transitati della zona centrale del comune, ha una forma allungata. Per questo si rende necessaria la costruzione di due rotatorie, la prima fra via Pesciatina e via della Madonnina, la seconda fra via della Madonnina e via dell’Ave Maria. Nell’ambito del progetto l’amministrazione prevede anche di trasformare in parcheggio pubblico l’attuale parcheggio privato della banca, garantendo in questo modo più posti auto per le attività della zona rispetto alla situazione attuale. Allo stesso tempo, ci sarà il collegamento fra la pista ciclabile di via della Madonnina e via dell’Ave Maria. Obiettivo dell’amminstrazione che parteciperà ad un bando regionale chiedendo un finanziamento di 100 mila euro è aprire il cantiere nell’estate 2021.

“Con l’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto delle due nuove rotatorie e l’adozione della relativa variante urbanistica compiamo un altro importante passo avanti per la realizzazione di un’opera strategica, che costituisce l’ultima tappa del progetto generale volto all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Si tratta di un progetto di grande rilevanza non solo per rendere il transito più fluido, ma certamente anche sul fronte della sicurezza stradale e e, più in generale, per la riqualificazione di questa area. Le due nuove rotonde permetteranno infatti di smaltire in modo più veloce una consistente mole di traffico e di diminuire i tempi di percorrenza e le criticità legate agli automobilisti che affrontano gli incroci ad alta velocità sostenuta con la conseguente maggiore tutela per gli utenti più deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti. Per realizzare questa nuova infrastruttura servono importanti risorse e per questo partecipiamo al bando regionale sulla messa in sicurezza delle strade regionali. Il nostro obiettivo è aprire il cantiere la prossima estate. Avviati i lavori sulla Pesciatina, daremo il via al percorso per realizzare le rotonde su un’altra strada che necessita di maggiore sicurezza, ovvero viale Europa”.

Con la realizzazione di questo intervento sarà completato il sistema di rotatorie sulla Pesciatina, dopo quella di Zone, di via del Casalino e di Papao.