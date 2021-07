Il Consiglio Comunale di Stazzema approva regolamento e Tariffe TARI

L’Assessore all’Ambiente Alessio Tovani: “Grande sforzo per contenere gli aumenti e servizi più efficienti”

Il Consiglio Comunale di Stazzema ha approvato questa mattina il nuovo regolamento per la Tari e le tariffe relative al servizio di conferimento dei rifiuti. L’approvazione del nuovo regolamento si è reso necessario per gli aggiornamenti normativi intervenuti in particolare il D.Lgs. n. 116/2020 che modifica la direttiva sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale. Il decreto legislativo 116/2020 ha costretto gli enti locali ad approvare un nuovo Regolamento TARI per adeguarlo alle novità normative introdotte. Il piccolo aumento tariffario approvato deriva anch’esso dal fatto che l’ARERA, Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, che svolge funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, ha portato a novità nel calcolo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti con applicazione dal 01.01.2021 delle disposizioni relative al metodo tariffario per i comuni fino a 5000 abitanti. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio hanno portato a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, rispetto al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alla modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti. A fronte di ciò migliorano i servizi con l’inizio del porta a porta in alcune frazioni e che vedrà una progressiva espansione.

“Abbiamo approvato il regolamento nell’ultimo giorno utile anche in considerazione che era atteso un rinvio che non vi è stato”, commenta l’assessore all’Ambiente Alessio Tovani, “e siamo soddisfatti del lavoro svolto dagli uffici che su nostra indicazione hanno lavorato assiduamente per contenere gli aumenti per i cittadini che alla fine sono di pochi punti percentuali rispetto alle prime proiezioni. Abbiamo voluto privilegiare coloro che risiedono continuativamente sul territorio: abbiamo iniziato il percorso verso il porta a porta partendo da Ruosina per dare continuità con il servizio analogo nel comune di Seravezza, alla Culla e Sant’Anna. Presto il servizio partirà anche a Palagnana per poi raggiungere gli altri borghi. Abbiamo sperato di inserire ulteriori sgravi, ma il percorso svolto è stato importante perché abbiamo insistito per collegare i piccoli aumenti che non abbiamo potuto scongiurare ad un miglioramento del servizio con una maggiore attenzione all’ambiente”.

Stazzema, 30 giugno 2021