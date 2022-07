Il Consiglio Comunale di Seravezza si adoperi unitariamente per l’Asbuc della Montagna.

Il Consiglio Comunale di Seravezza si adoperi unitariamente per l’Asbuc della Montagna.

Basta con la politica delle accuse e delle contraccuse su Usi Civici e Henraux spa. Ora è il momento di coinvolgere i cittadini e costituire un tavolo locale di lavoro. Un messaggio forte quello che Rosario Brillante, Coordinatore del C.I.P.I.T., Comitato Indipendente per la Trasparenza, l’Informazione e la Partecipazione manda ai politici e agli amministratori di Seravezza.

Servono toni giusti, serve trasparenza su atti e obiettivi, un linguaggio comprensibile ai comuni mortali; serve il coinvolgimento democratico dei cittadini a partire da quelli della montagna seravezzina, serve infine un tavolo locale di lavoro comune che decida se preparare e come una eventuale piattaforma di confronto con l’azienda.

Chiediamo quindi che i rappresentanti della politica locale si impegnino per la tutela degli interessi della collettività e non per marcare punto acerbando il dibattito.

Secondo Brillante è opportuno concentrare l’azione e la pubblica attenzione su un punto fermo e su due emergenze.

“La base da cui partire è che una sentenza definitiva ha sancito che l’Henraux spa, che pure ha acquistato in passato legittimamente alcuni lotti sparsi sui nostri monti, ha occupato in modo abusivo gran parte dei terreni che usa a scopi estrattivi, sui quali ci sono stati anche disastri come alla Polla, alla Buca e al Pizzo di Falcovaia. Quei terreni erano e sono stati dichiarati terreni collettivi e devono essere restituiti non tanto per la magica parola usi civici ma perché occupati senza titolo. Per difendere i diritti della comunità si parte da qui, guardandosi bene, senza se e senza ma, dal fare proprie le tesi della parte avversa.

Intanto si prenda atto che i problemi non si risolvono con fughe in avanti. Se tutti e tre Piani estrattivi preparati dall’Henraux Spa, in accordo con la precedente e l’attuale amministrazione comunale, sono fermi il motivo è sempre lo stesso: può continuare ad estrarre marmi l’azienda su terreni non dichiaratamente suoi?”

Secondo Rosario Brillante in questo momento la prima urgenza è provvedere, nella modalità richiesta da leggi e regolamenti, a riempire il buco amministrativo che la Regione ha segnalato al Comune per arrivare all’elezione dell’organo di governo dell’ASBUC chiesta dopo l’affossamento del 2018. I cittadini della montagna seravezzina devono essere dei protagonisti e non degli spettatori dai quali aspettare i fischi o l’applauso finale. Ed hanno il diritto di farlo eleggendo il loro comitato amministrativo e la loro presidenza. A questo scopo il coordinatore C.I.P.I.T., Rosario Brillante, chiede espressamente al Sindaco Alessandrini di sgombrare il campo con una sua iniziativa agli eventuali ostacoli per lo svolgimento delle elezioni richieste. E precisa: “Il Presidente Giani – lo afferma l’Assessore Saccardi in risposta ad un interrogazione del M5S – emanerà il decreto per lo svolgimento delle elezioni dopo la necessaria istruttoria e in accordo con il Comune che deve disporne gli aspetti organizzativi. Se il passaggio preliminare è l’approvazione dello Statuto dell’Asbuc, come segnalato dalla Regione che ha anche consegnato le bozze, si faccia. Il Sindaco si accordi con il Presidente della Regione al più presto e si proceda senza tentennamenti.”

Secondo Brillante è responsabilità degli amministratori chiarire se lo deve fare il Consiglio Comunale o l’assemblea degli aventi diritto convocata dal Sindaco, o se va fatta in altro modo e aggiunge: “Decidete come fare ma fatelo e presto.”

L’approvazione dello Statuto richiesto dalla Regione già nel 2018 comporta il riconoscimento giuridico di diritto privato dell’Asbuc e attribuisce a questo un’autonomia patrimoniale perfetta che tutela il patrimonio dei singoli associati e degli eletti legali rappresentanti dell’ente da eventuali creditori sociali, che quindi non possano aggredire il loro patrimonio. “Andava fatto diligentemente nel 2018 – ricorda Brillante – anche per scongiurare le dimissioni che ci furono, proprio perchè gli eletti avevano maturato il timore di essere chiamati in prima persona a sanare il buco finanziario trovato nelle casse dell’ente. Potevano essere rassicurati, ma così non fù. Cosa fatta capo ha? Bene, ma ora si faccia.”

La seconda impellente necessità in questa fase riguarda l’ipotesi di una transazione tra le parti, di cui tanto si parla, per scongiurare il pronunciamento del giudice sul ricorso Henraux Spa. ”Lo ripetiamo, – insiste – il passato insegna. Ammesso che sia prevalente la volontà di provare a fare un accordo prima che il giudice decida secondo legge e non l’opposto, non servono mirabolanti conigli che escono dal cappello. Serve una piattaforma che va tessuta sul consenso preventivo e in uno sforzo collettivo della comunità politica e sociale di Seravezza che coinvolga tutti i portatori di interesse, a partire dall’Asbuc che deve risorgere. La sua costruzione non può soffrire né per tempi brevi e neppure di un fare sbrigativo o da sollecitazioni di parti interessate a sbloccare i Pabe. La fretta non porta da nessuna parte e non è costruttrice di consenso. La nostra proposta quindi è che il Sindaco Alessandrini si raccordi con la Regione per le elezioni e costituisca un tavolo locale di concertazione.

13 luglio 2022

C.I.P.I.T. Il coordinatore R. Brillante