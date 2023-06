IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PIANO DI TELEFONIA MOBILE 2023

CAPANNORI – Del Chiaro:”E’ l’unico strumento che il Comune ha a disposizione per tutelare i cittadini e il territorio”

Tutela del territorio e dei cittadini prevedendo l’eventuale installazione di nuove antenne di telefonia mobile, richiesta dalle compagnie telefoniche, preferibilmente lontano dai centri abitati e luoghi sensibili come strutture sanitarie e scuole, favorendo, dove possibile, la collocazione su aree pubbliche, anche per un miglior monitoraggio e controllo degli impianti e su strutture già esistenti. Questi i principali criteri alla base del nuovo piano comunale di telefonia mobile 2023 approvato ieri pomeriggio (mercoledì) dal consiglio comunale. Il piano contiene una trentina di nuove previsioni di istallazioni di antenne per le teleradiocomunicazioni.

“Il piano di telefonia mobile è un documento di pianificazione molto importante che, partendo dalle richieste presentate annualmente dai gestori ha l’obiettivo di salvaguardare la popolazione e le bellezze paesaggistiche del territorio, garantendo allo stesso tempo una generale copertura del servizio di telefonia sul territorio e permettendo di recepire le richieste dei cittadini – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. E’ infatti l’unico strumento a disposizione del Comune per ‘controllare’, a tutela della comunità, l’installazione di nuovi impianti, poiché la normativa nazionale e regionale lascia ampio spazio ai gestori sulla scelta delle aree dove predisporre nuove antenne. Con questo piano, preso atto delle richieste dei gestori, abbiamo infatti la possibilità di proporre localizzazioni alternative, entro un raggio ristretto a qualche centinaia di metri privilegiando spazi pubblici e lontani da zone abitate e centri più sensibili. In mancanza di questo strumento i gestori di telefonia sarebbero liberi di collocare liberamente nuovi impianti. Da qualche anno, a garanzia di un basso impatto elettromagnetico sul territorio, stiamo compiendo in autonomia monitoraggi sugli impianti esistenti, oltre a quelli realizzati da Arpat, e fortunatamente i risultati, che sono consultabili sul sito del Comune nella sezione dedicata alle politiche ambientali, evidenziano un basso livello di emissione dei ripetitori in uso”.



I nuovi impianti previsti nel piano sono una trentina. Va però specificato che, come ogni anno, le richieste degli operatori mostrano solo un interesse potenziale e quindi sono da considerarsi come ipotesi. Molti dei siti scelti, quindi, potrebbero non concretizzarsi e alcuni sono riproposizioni rispetto agli anni scorsi.

Ecco la localizzazione, contenuta nel piano, delle ipotesi dei nuovi impianti: Tim: Lammari: area comunale campo sportivo Lammari; stazione di sollevamento fognatura in via del Frizzone; Tassignano: struttura di supporto esistente in Via del Rogio, Carraia: area comunale presso il parcheggio PIP di Carraia; Parezzana: struttura di supporto esistente in via Traversa di Parezzana; San Leonardo in Treponzio: cimitero di San Leonardo in Treponzio.

Vodafone: Marlia: area comunale presso deposito acquedotto comunale di Marlia; Lunata: area comunale in via vecchia Pesciatina; Carraia: parcheggio pubblico PIP zona industriale di Carraia; San Ginese di Compito: area comunale presso cimitero San Ginese; S.Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello; Vorno: area comunale presso campo sportivo di Vorno.

Wind3: Marlia: area comunale presso deposito acquedotto; San Colombano: area comunale presso cimitero via delle Selvette; Sant’Andrea di Compito: struttura esistente in località Monte Pianello; Vorno: campo sportivo di Vorno; Colle di Compito: area comunale presso depuratore di Colle di Compito.

Iliad: Lappato: struttura di supporto esistente a sud del cimitero di Lappato; Camigliano: area comunale presso il cimitero di Camigliano; San Colombano: struttura di supporto esistente presso area cimiteriale di via delle Selvette; Carraia: area comunale parcheggio PIP di Carraia; Verciano: struttura di supporto esistente in via vicinale di Vialise; Sant’Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello.

Fastweb: Pizzorne: struttura di supporto esistente in località Monte Pertusa; Stazione di sollevamento fognatura in via del Frizzone.

Inwit: Tassignano: strutture di supporto esistenti; Carraia: parcheggio pubblico PIP di Carraia; San Leonardo in Treponzio: area cimiteriale di San Leonardo in Treponzio; Sant’Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello.

Su richiesta della cittadinanza è stato inserito anche il sito presso Matraia Colle adiacente ai locali dell’acquedotto.



Il piano è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione non ha partecipato al voto perché ha lasciato l’aula prima della presentazione della relativa delibera.