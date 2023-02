IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.CIRCA UN TERZO DELLA SPESA CORRENTE PER L’ANNO IN CORSO E’ DESTINATO A SOCIALE, SCUOLA E SERVIZI ALLA PERSONA

Importanti stanziamenti anche per ambiente, cura del territorio, cultura, politiche giovanili, attività produttive e innovazione tecnologica

Per il 2023 l’amministrazione Menesini rinnova un forte impegno per il sociale, i servizi alla persona, la scuola, l’ambiente, la cura del territorio, la cultura e le politiche giovanili, le attività produttive. E’ a questi settori che è stata infatti assegnata gran parte delle risorse del bilancio di previsione 2023-2025 approvato ieri (mercoledì) dal consiglio comunale, insieme al Piano Triennale dei lavori pubblici e al Dup (documento unico di programmazione) che contiene gli indirizzi strategici dell’amministrazione comunale e la programmazione operativa dell’ente per il triennio 2023-2025, lo stesso cui si riferisce il bilancio di previsione. Importanti risorse (oltre 700 mila euro, di cui 600 mila provenienti da fondi PNRR) saranno inoltre riservate all’innovazione tecnologica. Il 2023 sarà infatti un anno di importanti cambiamenti nella trasformazione digitale dell’ente con l’attivazione di nuovi servizi rivolti a cittadini e imprese.

In particolare per il 2023 a fronte di circa 37 milioni di euro di spesa corrente, oltre 11 milioni e 500 mila euro, pari a circa il 31% del totale, sono destinati a politiche sociali, servizi alla persona, scuola e politiche educative. Tali risorse saranno utilizzate per le misure di contrasto alla povertà e sostegno alle situazioni di fragilità, per l’emergenza abitativa, per i servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani non-autosufficienti, per la gestione associata handicap nelle scuole (circa 260 mila euro sono stati stanziati ad integrazione delle attività di sostegno scolastico), nonché per i servizi per la prima infanzia 0-6, per l’area materno- infantile, per il sostegno allo studio, mensa e trasporto scolastico.

Consistenti le risorse stanziate anche per i settori ritenuti strategici dall’ente, come ambiente, qualità dell’aria e mobilità per i quali si prevede una spesa di circa 2 milioni di euro. Risorse che verranno impiegate per interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale, progetti e politiche ambientali e per la qualità dell’aria, trasporto pubblico, iniziative per la mobilità sostenibile, manutenzione ordinaria di verde pubblico, fossi e canali, aree verdi e sorgenti.

Inoltre per la macro area della cultura, politiche giovanili e sport sono stati stanziati circa 700 mila euro che saranno destinati in particolare ai numerosi progetti rivolti ai giovani, ad iniziative ed eventi culturali ricompresi anche nel programma per i festeggiamenti del Bicentenario del Comune, nonché alla valorizzazione degli spazi di aggregazione sul territorio e interventi di promozione sportiva. Particolare attenzione è riservata alle realtà locali e alle associazioni del territorio.

Per la cura del territorio e le manutenzioni ordinarie, compresa la viabilità e il patrimonio comunale, il bilancio di previsione 2023 prevede un impegno di spesa di circa 1 milione e 800 mila euro.

Inoltre, per quanto riguarda la promozione e lo sviluppo delle attività produttive locali, in particolare per lo sviluppo di nuovi progetti legati al settore calzaturiero e per il sostegno ai centri commerciali naturali e alle piccole e medie realtà sono stati assegnati circa 300 mila euro.

Anche per l’anno in corso, come ormai da diversi anni a questa parte, restano invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale, in particolare per asilo nido, mensa e trasporto scolastico. Rimangono altresì invariate le tasse e le imposte comunali.

L’amministrazione comunale ha deciso di non avvalersi dei proventi degli oneri di urbanizzazione, pari a circa 1 milione e 900 mila di euro, per le spese correnti, bensì di destinarli agli investimenti.

E proprio sul fronte degli investimenti per il triennio 2023-2025 il bilancio di previsione stanzia complessivamente per le opere pubbliche circa 41 milioni di euro, come da Piano Triennale, di cui oltre 12 milioni di euro per l’anno in corso. Le risorse saranno impiegate per la realizzazione di nuove opere e di nuovi spazi, per interventi di rigenerazione urbana, per manutenzioni straordinarie ed edilizia scolastica.

“Questo bilancio di previsione si caratterizza, anche per il 2023, per la forte attenzione della nostra amministrazione ai settori del sociale, della scuola e dei servizi alla persona, per noi strategici, ai quali abbiamo destinato circa un terzo della spesa corrente – spiega l’assessore al bilancio, Ilaria Carmassi-. Il nostro obiettivo è quello di mantenere alto il livello dei servizi ai cittadini, in termini di quantità e qualità, dare un sostegno concreto alle fasce più deboli della popolazione, assicurare servizi scolastici e politiche educative di qualità, garantendo il diritto allo studio. Altri settori per noi di particolare rilevanza ai quali destiniamo consistenti risorse sono l’ambiente, con particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla mobilità sostenibile, così come la cura del territorio con risorse specifiche per renderlo sempre più sicuro, anche dal punto di vista idrogeologico, e decoroso. Inoltre importanti stanziamenti sono destinati alla cultura e alle politiche rivolte ai giovani, agli spazi di aggregazione per la comunità, oltre che al sostegno delle associazioni del territorio. Nell’anno in corso stiamo portando avanti anche un’importante azione di digitalizzazione dell’ente implementando i servizi digitali al fine di avvicinare sempre più il nostro ente ai cittadini e alle imprese. Il 2023 – prosegue Carmassi – vedrà invariate, così come da diversi anni a questa parte, le tariffe per i servizi a domanda individuale, mantenendo un elevato livello di qualità dei servizi stessi e coprendo circa la metà dei costi. Questo bilancio, inoltre, si contraddistingue per investimenti consistenti sul territorio, circa 12 milioni di euro per l’anno in corso, grazie anche alla capacità del nostro ente di attrarre risorse esterne, che saranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione che interesseranno le varie frazioni del nostro territorio”.

Il bilancio è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.