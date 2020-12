IL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI HA SUGGERITO LA SOLUZIONE TECNICA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI ALLAGAMENTI ALLO SVINCOLO DELLA SUPERSTRADA

IL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI HA SUGGERITO LA SOLUZIONE TECNICA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI ALLAGAMENTI ALLO SVINCOLO DELLA SUPERSTRADA ‘Contento che l’amministrazione mi abbia ascoltato’

Finito l’incubo allagamenti allo svincolo Viareggio centro della superstrada.

E’ stato il consigliere comunale FdI, Marco Dondolini, a suggerire all’amministrazione la soluzione da intraprendere.

‘Da tempo lamentavo lo stato di scarsa manutenzione di tutti gli svincoli della zona – ricorda – evidenziando in particolare il disagio degli allagamenti all’uscita di Viareggio centro. Ogni volta che si verificavano piogge consistenti, il sottopasso si allagava e da cinque anni si arginava la faccenda semplicemente chiudendo lo svincolo in uscita per chi veniva da sud, in pratica dirottando gli automobilisti fino al Lido di Camaiore. Ho fatto presente che per risolvere questo problema era sufficiente invece ripulire il tratto di collettore presente sotto il cavalcavia di cui pochi conoscevano l’esistenza. Stavolta l’amministrazione mi ha ascoltato: mi ha messo in contatto con un tecnico e ha incaricato una ditta per eseguire la pulizia della fognatura che, infatti, era piena di terra. E’ sufficiente effettuare questo intervento una volta l’anno per scongiurare allagamenti. Il risultato si e’ già visto – conclude Dondolini – nella recente pesante ondata di maltempo. L’acqua non e’ salita in carreggiata e lo svincolo è rimasto fruibile, senza dover ricorrere a chiusure emergenziali come avveniva da cinque anni. Apprezzo che la giunta abbia ascoltato la mia sollecitazione tecnica e sono soddisfatto di aver potuto mettere a disposizione la mia competenza per migliorare la vivibilità della città’