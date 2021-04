IL CONSENSO RACCOLTO IN DANIMARCA DALLA VISIONE ARTISTICA DI THOMAS PUCCI A “LA DIRETTA AGGIORNATA”

La puntata in programma Giovedì 15 Aprile, da Camaiore dove si trova il laboratorio di Thomas Pucci, promuoverà il successo riscontrato dallo scultore toscano in Danimarca che, invitato dalla Galleria Lorien di Copenaghen, ha richiamato l’attenzione del collezionismo a riflettere sul tema del rispetto verso l’ambiente. A partire dalle 19.00 l’ospite della rubrica Instagram, curata da Piero Garibaldi, illustrerà gli eventi che hanno acceso la collaborazione, da cui è emerso il consenso oltreconfine, non perdendo di vista la quotidianità vissuta tra gli studi che descrivono l’artigianato artistico della Versilia.