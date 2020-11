Il Concorso Presepi 2020.. A Coreglia Antelminelli

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI Bando diConcorso

L PRESEPIO 1

. Per valorizzare e diffondere la tradizione del presepio di questo Comune l’Amministrazione Comunale intende indire un concorso relativo all’allestimento di un presepio. 2.

Al presente bando di concorso possono partecipare soltanto associazioni, gruppi, negozi presenti sul territorio comunale e singoli cittadini residenti nel Comune di Coreglia Antelminelli. 3.

Il concorso ha come tema “Il Presepio”. 4. L’opera che dovranno realizzare i partecipanti al presente bando consiste nell’allestimento di un presepe nel territorio comunale. 5. Il suddetto presepe dovrà essere allestito entro e non oltre l’ 8 dicembre 2020 e rimanere esposto fino al 6 gennaio 2021. 6. Il presepe dovrà avere inoltre le seguenti caratteristiche:  deve essere ben visibile dall’esterno o allestito in locali aperti al pubblico.  I personaggi possono essere realizzati con qualsiasi materiale ed appartenere a qualsiasi epoca. 7

. Per partecipare al concorso basta trasmettere al Comune di Coreglia, Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 07.12.2020 la scheda di adesione compilata in ogni sua parte indicando la sezione alla quale si intende partecipare. Tale scheda potrà essere richiesta direttamente all’ufficio segreteria del Comune di Coreglia e potrà essere scaricato sul sito del comune all’indirizzo www.comune.coreglia.lu.it. 8. Una competente giuria, appositamente nominata, provvederà a formulare una graduatoria dei presepi entro il 06.01.2021. 9. La graduatoria elaborata dalla Commissione esaminatrice è da ritenersi insindacabile a tutti gli effetti. 10.

I presepi saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:  Cura dell’allestimento  Fattura dei personaggi  Originalità dell’installazione 11. La cerimonia di premiazione avverrà secondo le modalità consentite dall’emergenza epidemiologica Covid19 e la data della premiazione sarà comunicata successivamente. 12. Saranno premiati i primi 3 classificati (I premi consisteranno in cesti alimentari con prodotti tipici del territorio).