Il concetto di tangenza con Topolino – Ce lo spiega Caterina Ferri

Pochi giorni fa Caterina Ferri ha tenuto un seminario al Convegno Nazionale di Matematica a Castel San Pietro Terme per aver brevettato un metodo originale che spiega il concetto di tangenza con topolino.

Raggiunta al telefono ha fatto sapere che ringrazia i Professori Benassi e Eleuteri, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che hanno creduto in lei consentendole non solo di tenere questo seminario ma anche di scrivere una pubblicazione sull’argomento.