IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO RADDOPPIA: IL 30 APRILE DISCOTECA SOTTO LE STELLE E IL 1° MAGGIO CONCERTONE TUTTO AL FEMMINILE CON GLI SHOWCASE DI BEATRICE QUINTA, DOLCENERA , ABBA DREAM E IL CONCERTO DI CARMEN CONSOLI

Doppio appuntamento musicale per la ormai tradizionale kermesse del Primo Maggio a Capannori (LU) promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Toscana e con LEG Live Emotion Group. La manifestazione musicale gratuita, che come sempre si svolgerà in piazza Aldo Moro, sarà all’insegna della condivisione dei valori di inclusione, l’uguaglianza a 360° al di là del genere, del ceto sociale dell’ appartenenza culturale e sarà all’insegna della trasversalità transgenerazionale. In tal senso, volendo concretamente valorizzare le realtà artistiche giovanili emergenti del territorio i festeggiamenti inizieranno nel pomeriggio del 30 aprile dove proprio DJ Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O terranno a battesimo i giovani artisti e chiuderanno la giornata con una grande festa all’insegna della musica. L’evento di due giorni inizierà dunque domenica 30 aprile con un programma rivolto agli amanti della discoteca e della musica live emergente del territorio e nato grazie anche ad un percorso partecipativo realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico Majorana di Capannori che fanno parte dell’Associazione ‘E invece ci siamo’ e proseguirà lunedì 1° maggio con il tradizionale concertone che quest’anno è tutto al femminile. Ospite d’eccezione sarà la straordinaria Carmen Consoli che sarà sul palco per il suo concerto alle ore 18.30 in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente. La Consoli e’ stata la prima artista femminile italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma e la prima donna a vincere la Targa Tenco come miglior album, inoltre l’album ‘Stato di Necessità’ è stato inserito tra i 10 migliori dischi italiani del decennio scorso, unica donna solista, dal Corriere della Sera. Sul palco prima del concerto di Carmen Consoli, a partire dalle ore 15.30, ci saranno gli showcase di Beatrice Quinta cantante siciliana, vera protagonista dell’ultima edizione di XFactor con il suo stile musicale, ironico e seducente, e Dolcenera che dal 2003, anno in cui ha vinto Sanremo, è una delle cantautrici maggiormente impegnate nel panorama nazionale su vari temi sociali tra cui quello ambientale che l’ha portata, con il brano ‘Amaremare’, alla collaborazione con l’associazione Greenpeace e gli ABBA Dream che, con le loro frontwoman, costituiscono una delle principali tribute-band mondiali del gruppo svedese. Domenica 30 aprile a partire dalle 18.30 la musica dei giovani artisti Baldacci, Corra31, Igor Santini, Baldo degli Ubaldi e a seguire, alle 21.30, la grande festa The Back to Back party proposta da DJ Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O che trasformerà piazza Aldo Moro in una vera discoteca sotto le stelle. Durante entrambe le giornate in piazza Aldo Moro saranno presenti stand delle organizzazioni sindacali e delle associazioni.

“Quest’anno in occasione del 1° Maggio abbiamo scelto di offrire ai cittadini e a tutti gli appassionati di musica due giornate musicali per soddisfare i gusti di tutte le età – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Nella giornata del 30 aprile valorizzeremo le realtà artistiche giovanili emergenti del territorio ed offriremo occasione di divertimento a tutti gli amanti della discoteca grazie anche alla presenza di dj, mentre nel giorno della festa dei lavoratori proporremo un concertone tutto declinato al femminile, pur spaziando per genere e tipologia, con alcuni importanti nomi di richiamo della musica italiana.Accanto alla musica e al divertimento non mancherà un momento di riflessione sui temi del lavoro in un periodo non certo facile, grazie alla presenza delle organizzazioni sindacali”.