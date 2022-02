IL COMUNE SUPPORTA I SOGGETTI DEL TERRITORIO INTERESSATI A PARTECIPARE AL BANDO MINISTERIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI

L’amministrazione comunale ha avviato un percorso di informazione e di supporto ai soggetti del territorio, a partire dall’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, interessati a partecipare al bando del Ministero della Cultura finalizzato a finanziare la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani storici di interesse culturale nell’ambito dei fondi del Pnrr.

“Siamo di fronte ad una opportunità davvero molto significativa per il nostro territorio che è particolarmente ricco di giardini e parchi di interesse culturale collegati alle numerose dimore storiche presenti – spiegano gli assessori al turismo, Lucia Micheli e all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Per questo motivo vogliamo dare tutto il nostro supporto ai soggetti interessati a partecipare al bando ministeriale, anche relativamente al dialogo con la Sovrintendenza che sta seguendo attentamente le opportunità del bando, e a questo fine abbiamo già realizzato alcuni incontri con l’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi e alcuni proprietari di ville del territorio. Alcuni parchi e giardini delle ville sono aperti alle visite al pubblico, altri aprono in occasione di manifestazioni importanti come, ad esempio, la ‘Marcia delle ville’, rappresentando quindi un’attrattiva turistica molto significativa, che è importante sviluppare e rendere sempre più fruibile. Uno dei requisiti previsti del bando infatti è proprio quello di aumentare, da parte dei beneficiari delle risorse, la fruizione culturale e turistica di queste aree verdi di pregio che tengono strettamente legati valori storico-culturali e valori ambientali, contribuendo alla conservazione della biodiversità e alla riduzione del livello di inquinamento. Molti giardini storici, che ospitano anche alberi secolari, rappresentano infatti una fetta consistente del patrimonio arboreo del nostro territorio”.