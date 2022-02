Il Comune sta ultimando un progetto per la prevenzione degli incendi boschivi sui Monti Pisani

L’amministrazione Menesini sta mettendo a punto un progetto volto a prevenire gli incendi boschivi, e a limitarne i danni, sui Monti Pisani e, in particolare, nelle aree di S.Giusto di Compito e S.Andrea di Compito, le zone che risultano le più colpite durante l’estate da questi eventi che vanno a danneggiare importanti zone boschive.

Per reperire le risorse necessarie alla sua realizzazione il Comune parteciperà ad un bando della Regione Toscana finalizzato a concedere contributi in conto capitale per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza in queste aree boschive del territorio e, in particolare, la realizzazione di una conduttura d’acqua con idranti che i soccorritori potrebbero utilizzare per spegnere gli incendi più velocemente, limitando così i danni causati dai roghi.

“Come è noto le aree boschive del nostro territorio maggiormente colpite da incendi sono quelle dei Monti Pisani ed è quindi su queste che ci siamo concentrati per realizzare un progetto di prevenzione degli incendi boschivi e di limitazione dei danni da questi provocati che a breve presenteremo alla Regione Toscana con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie alla sua realizzazione – spiega l’assessore alla protezione civile Davide Del Carlo –. Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza queste zone del nostro territorio e, in particolare, i territori di S.Giusto e S.Andrea di Compito, i più colpiti dai roghi, realizzando alcuni interventi mirati a prevenire e a contrastare con più celerità possibile gli incendi che rappresentano una grave minaccia per il patrimonio boschivo. Tra questi la realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico ‘in loco’ per agevolare e velocizzare le operazioni di spegnimento del fuoco da parte dei soccorritori in modo da limitare i danni all’ambiente e garantire l’incolumità delle persone. Il progetto sarà prossimamente presentato alla cittadinanza”