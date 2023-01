IL COMUNE SI E’ AGGIUDICATO UN FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI 200 MILA EURO PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

CAPANNORI, LA BELLEZZA OVUNQUE’: IL COMUNE SI E’ AGGIUDICATO UN FINANZIAMENTO MINISTERIALE DI 200 MILA EURO PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Un sistema di promozione integrato, valorizzazione del museo Athena, calendario unico degli eventi legati anche al Bicentenario tra cui ‘Vivi Capannori’ e un’edizione speciale della Festa dell’Aria

L’amministrazione Menesini si è aggiudicata un finanziamento di 200 mila euro del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali) per la promozione del patrimonio artistico e culturale in chiave turistica del territorio, anche attraverso la realizzazione di eventi, grazie al progetto ‘Capannori, la bellezza ovunque’. Il progetto è nato per promuovere il patrimonio artistico del Comune in modo innovativo, originale e multidisciplinare attraverso la creazione di un sistema di promozione integrato basato sulla connessione tra il museo Athena, il territorio e le comunità, e sulla creazione di un ecosistema digitale, nonché la realizzazione di eventi, con la creazione di un calendario unico per il 2023 in grado di promuovere una comunità che il prossimo settembre compirà 200 anni, nonchè lo sviluppo di una strategia di comunicazione integrata e di coinvolgimento attivo della comunità.

“Questo importante finanziamento ci dà la possibilità di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale per farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio consentendoci di realizzare investimenti, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale di comunicazione, che rimarranno nel tempo – spiega l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. L’idea è quella di dar vita ad un sistema di promozione integrato che a partire dal museo Athena, per il quale sarà ulteriormente migliorato il servizio di accoglienza, dia la possibilità di mettere in luce le tante e diffuse bellezze storiche e artistiche del nostro territorio attraverso la imprescindibile collaborazione dei cittadini e delle associazioni del territorio. Inoltre con queste risorse realizzeremo un calendario unico di eventi per il 2023 anche in vista del Bicentenario del Comune e ai fini della promozione turistica sarà completamente rinnovato il nostro portale turistico”.

Entrando più nel dettaglio si prevede la creazione di quattro esperienze alla scoperta del territorio, realizzate integrando l’offerta culturale del museo Athena con il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico presente sul territorio, dalle ville alle pievi, dal camelieto alla via dell’acqua, coinvolgendo la comunità locale anche attraverso la realizzazione di uno storytelling. Per quanto riguarda il Museo Athena si prevede la realizzazione di una serie di attività che hanno l’obiettivo di ampliare l’accessibilità e la fruizione del patrimonio artistico a diverse categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo. Il servizio di accoglienza sarà incentrato su un miglioramento sia dell’accesso fisico, che di quello culturale. Per il primo sarà realizzata nuova segnaletica stradale e una nuova segnaletica esterna al museo, sarà creato un totem multimediale, e realizzato nuovo materiale informativo gratuito. Per quanto riguarda l’accesso culturale si interverrà con la progettazione e la realizzazione di nuovi strumenti come guide, cataloghi, audiovisivi, audioguide e visite guidate.Nell’ottica di semplificare e migliorare l’accesso al patrimonio artistico e storico-culturale del territorio di Capannori, sarà creato un ecosistema digitale che possa rendere fruibili su piattaforma digitale una serie di contenuti, così da favorire i flussi turistici. L’infrastruttura prenderà origine dalla realizzazione di un archivio digitale che contenga copia digitale in alta risoluzione di documentazione storica, archivio fotografico, materiale bibliografico e acquisizione di immagini in tre dimensioni di reperti archeologici di particolare pregio, conservati presso il museo Athena. La valorizzazione del patrimonio artistico diffuso sul territorio avverrà invece, attraverso la realizzazione di percorsi turistici digitali all’interno del sito internet ‘Capannori, terra di Toscana’, vere e proprie mappe, scaricabili sui dispositivi personali, in multiformato che comprendano al proprio interno tutti i Punti Di Interesse presenti sul percorso scelto, in prossimità dei quali saranno presenti QRCode che una volta inquadrati consentiranno l’accesso a contenuti extra. Il ‘contenitore’ unico di questo materiale digitale sarà un portale turistico. Pertanto, sarà rinnovato integralmente l’attuale “Capannori Terra di Toscana” mantenendo un CMS che consenta l’accesso multi dispositivo e che contenga un calendario unico degli eventi del territorio di Capannori.

Saranno inoltre realizzati eventi diffusi sul territorio, con un calendario unico, in grado di valorizzare e promuovere la fruizione dei beni artistici di Capannori, durante tutto l’anno nell’ambito del cartellone di iniziative per il Bicentenario del Comune. Tra questi l’allestimento di piccoli spettacoli teatrali e musicali, che verranno realizzati in circa 30 luoghi di pregio artistico e culturale contribuendo alla loro valorizzazione e fruizione. Il progetto contribuirà in particolare a far conoscere alcune pievi romaniche presenti sul territorio, il cui pregio artistico è largamente riconosciuto, e che rientrano anche in un programma di cooperazione interregionale Italia-Francia per la valorizzazione del patrimonio artistico romanico. A completare la proposta di eventi diffusi saranno le serate di osservazione astronomica presso l’osservatorio del Comune di Capannori, in cui unire il tema della natura a quello dell’arte. Gli spettacoli e gli eventi saranno a ingresso gratuito. Si terrà inoltre la manifestazione ‘Vivi Capannori’ un programma di viste guidate costruito dal Comune a partire dal 2020 mettendo in rete guide ambientali e turistiche, proprietari di ville e dimore storiche. Sono stati creati 13 percorsi sparsi nelle varie zone del territorio con visite guidate nei fine settimana. Il nuovo progetto prevede il potenziamento dell’iniziativa con una maggiore integrazione con il patrimonio artistico presente e il coinvolgimento maggiore di alcuni target di utenti, tra cui le scuole e i portatori di disabilità motorie attraverso l’uso della joelette, una speciale carrozzella fuoristrada, un servizio attivato dal Comune presso l’ostello di Capannori con la collaborazione di un’associazione locale e del Cai Lucca.

Infine nel 2023 si terrà un’edizione speciale della Festa dell’Aria evento creato dal Comune nel 2007 in grado di attirare l’attenzione di migliaia di visitatori appassionati o semplicemente curiosi di vedere rinnovato il mito del volo.