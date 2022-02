Il Comune risponde a Feniello: “Nessuna criticità nel cimitero di Loppia”

BARGA – Nessun pericolo per quanto riguarda rischi igienico sanitari. Così il Comune di Barga risponde alla denuncia di Francesco Feniello, capogruppo di opposizione, sulle presunte criticità del campo santo di Loppia.

Progetto Comune, gruppo di opposizione a Barga ha denunciato la presenza di acqua in alcune sepolture presso il cimitero di Loppia.

Così il capogruppo Francesco Feniello, dopo un sopralluogo effettuato, denuncia che la tomba esaminata era colma di acqua e come questa si presume che ce ne siano altre.

Una situazione che se da una parte rappresenta per il capogruppo una poca attenzione verso questi luoghi di culto dall’altra, questo il suo timore, potrebbe soprattutto rappresentare pericolo per la sanità pubblica dato che quelle acque venute a contatto con dei cadaveri potrebbero finire anche nel vicino torrente Loppora.

Al Comune il gruppo di opposizione in consiglio ha chiesto di intervenire immediatamente con opere di drenaggio o altri interventi che i tecnici riterranno opportuno adottare per eliminare la situazione venutasi a creare: un intervento immediato, ha scritto Feniello, ricorrendo, se possibile, alle somme urgenze per dare ai defunti un dignitoso riposo e ripristinare le necessarie condizioni igienico-sanitarie di quel luogo.

Il Comune dal canto suo assicura, tramite in particolare la sindaca Caterina Campani e l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, che non sussistono problemi igienico sanitari. Quei posti si trovano nel settore distinti e sono costruiti con appositi scatolari in cemento realizzati proprio eliminare la dispersione di sostanze nei terreni. I due amministratori fanno anche sapere che una precedente indagine geologica effettuata su questi terreni ha stabilito che lì non esistono falde acquifere in grado di creare problemi di infiltrazioni. La riparazione o il drenaggio delle sepolture, aggiungono, essendo i posti distinti realizzati su terreni venduti a privati, non sono di stretta competenza dell’ente. Il Comune in questo caso dà solo in concessione la superficie non effettuando i lavori.

Il comune di Barga comunque, in via cautelativa, effettuerà una ulteriore verifica in questo settore il prossimo giovedì.

fonte noitv