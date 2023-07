IL COMUNE PROMUOVERÀ DEI CORSI PER L’USO DEI DAE IN COLLABORAZIONE CON LA MISERICORDIA DI SERAVEZZA

SERAVEZZA – Dopo l’estate saranno promossi nuovi corsi per apprendere le manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore, con il coinvolgimento della Misericordia di Seravezza.

È quanto emerso ieri (mercoledì) nel corso dell’iniziativa “Rilanciamo il volontariato” promossa dalla Misericordia di Seravezza, per la presentazione alla cittadinanza del programma di sviluppo di questa importante realtà, con nuovi progetti e attività che consolideranno il proprio legame con il territorio.

Nel corso dell’iniziativa ha portato i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore al sociale e alla salute dei cittadini Stefano Pellegrini che ha accolto con soddisfazione la volontà per un forte rilancio della Misericordia.

“Una realtà molto importante per il territorio – ha sottolineato Pellegrini – con la quale saranno promosse iniziative utili alla cittadinanza, come il corso per l’uso dei defibrillatori. Un progetto che il Comune ha avviato da tempo, con un progressivo incremento sul territorio di questi apparecchi indispensabili per salvare la vita delle persone in caso di arresto cardiocircolatorio. Il Comune, con il sostegno di sponsor e le donazioni dei cittadini, sta facendo sempre più del nostro territorio un comune cardioprotetto ma, a fianco delle nuove dotazioni, è necessario anche incrementare il numero delle persone capaci di utilizzare queste attrezzature. La collaborazione con la Misericordia permetterà di incrementare i corsi e quindi il numero delle persone che, gratuitamente, potranno seguire queste attività formative”.

Dopo l’estate riprenderanno su tutto il territorio i corsi, gratuiti e con rilascio di attestato di partecipazione, i cittadini interessati possono inviare una email all’indirizzo: corsidaeseravezza@gmail.com, specificando nome, cognome e un recapito telefonico. Appena stabilite le nuove date, potranno essere così ricontattati per conoscere il calendario.

Quanti volessero contribuire a questa rete di protezione, favorendo l’acquisto di nuovi DAE, possono farlo attraverso un versamento sul conto corrente appositamente attivato: IT20J0103070241000001124925, aperto dal Comune presso il Monte dei Paschi di Siena, con la causale Progetto battiti di cuore.