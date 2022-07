IL COMUNE PROMUOVE ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE IN ALCUNI LUOGHI DI RITROVO DEI GIOVANI

Alcuni educatori saranno presenti in orario pomeridiano e serale in piazza Aldo Moro, nella piazza di Colle di Compito e al parco Pandora

Creare aggregazione tra i ragazzi e le ragazze che durante l’estate frequentano alcuni spazi pubblici offrendo loro anche la possibilità di partecipare ad alcune attività. Questo l’obiettivo di una nuova iniziativa partita nei giorni scorsi e messa in campo dall’amministrazione comunale rivolta ai giovani del territorio che hanno come luogo di ritrovo abituale piazza Aldo Moro, la piazza della chiesa di Colle di Compito e il Parco Pandora di Segromigno in Monte. In questi spazi durante la settimana in orario 18-20 e 21-23, a rotazione, saranno presenti alcuni educatori messi a disposizione dal Comune che coinvolgeranno i giovani interessati in attività (skateboard, racchette, palla) e giochi di vario genere come giochi da tavolo (carte e giochi di ruolo), ma che saranno anche disponibili a dialogare con loro, sulle loro necessità offrendo consulenza su temi e problematiche proprie della fase adolescenziale, di prevenzione di comportamenti a rischio, di informazione e di orientamento sui servizi legati ai giovani.

“Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità ai giovani che frequentano alcuni luoghi pubblici del nostro territorio di usufruire di attività di animazione e aggregazione per trascorrere in compagnia divertendosi alcune ore del pomeriggio e della sera con la presenza di educatori che sono pronti anche a dialogare con loro e ad ascoltare le loro esigenze- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Un modo per non lasciare soli molti ragazzi e ragazze che durante l’estate si ritrovano abitualmente in alcuni luoghi pubblici del nostro territorio, offrendo loro l’opportunità di nuove esperienze aggregative e di svago, e mettendo anche a loro disposizione le competenze di educatori pronti ad ascoltarli e ad orientarli sui progetti e sui servizi del territorio rivolti ai giovani, come ad esempio il consultorio giovani dell’azienda sanitaria”.