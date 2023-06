IL COMUNE PROLUNGA L’ORARIO DI CHIUSURA DELLE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO PUBBLICHE DALLA MEZZANOTTE ALLE ORE UNA

In corso la modifica del regolamento acustico comunale che dovrà essere approvata dal consiglio comunale

L’amministrazione comunale intende dare la possibilità agli eventi culturali, di spettacolo e concerti di natura pubblica o patrocinati dall’ente di potersi protrarre fino alle ore 1 di notte, mentre attualmente possono svolgersi fino a mezzanotte. Per questo ha iniziato l’iter per modificare il regolamento acustico comunale.

“Con questa modifica al regolamento acustico, che dovrà essere approvata dal consiglio comunale, intendiamo prolungare di un’ora l’orario di chiusura serale, attualmente previsto per le ore 24, per le feste e gli spettacoli pubblici o gli eventi culturali e associativi che hanno il patrocinio del Comune che si svolgono sul territorio, prevalentemente durante la stagione estiva – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Con questo provvedimento vogliamo incentivare l’organizzazione di manifestazioni serali e rendere il territorio sempre più vivo soprattutto durante il periodo estivo, andando incontro alle esigenze del ricco programma di eventi che abbiamo sul territorio e del pubblico di giovani e non solo che vi partecipa. L’estensione dell’orario avverrà nel rispetto dei livelli acustici previsti per legge per non disturbare la quiete pubblica. Il prolungamento dell’orario di chiusura delle manifestazioni private non sarà modificato e resterà fissato alla mezzanotte”.