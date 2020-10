IL COMUNE PARTECIPA AD UN BANDO MINISTERIALE PER REPERIRE FONDI PER RIQUALIFICARE IL CAMPO SPORTIVO DI MASSA MACINAIA

IL COMUNE PARTECIPA AD UN BANDO MINISTERIALE PER REPERIRE FONDI PER RIQUALIFICARE IL CAMPO SPORTIVO DI MASSA MACINAIA

L’amministrazione comunale intende riqualificare ed adeguare il campo sportivo di Massa Macinaia. Per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di quest’opera, per la quale è già pronto il progetto definitivo, partecipa al bando ministeriale ‘Sport e periferie’ dedicato agli interventi di impiantistica sportiva. Il finanziamento richiesto è di 670 mila, pari a circa il 77% del costo complessivo che ammonta a 870 mila euro.

“Riqualificando il campo sportivo di Massa Macinaia andremo a completare il nostro disegno di assicurare un impianto sportivo a norma e adeguato per la categoria eccellenza in ciascuna area del territorio comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – . A nord abbiamo già realizzato importanti lavori allo stadio di Marlia cui ne seguiranno altri per realizzare il progetto dello stadio aperto, al centro sono iniziati gli interventi per la riqualificazione del campo sportivo e la realizzazione della Cittadella dello Sport e al sud stiamo appunto lavorando per riqualificare il campo sportivo di Massa Macinaia. Al contempo è aperto un tavolo di lavoro per programmare tutta una serie di interventi di manutenzione per gli altri campi sportivi del territorio recependo anche le richieste delle varie associazioni sportive che li gestiscono”.

Il progetto di riqualificazione del campo sportivo di Massa Macinaia prevede il completo rifacimento e adeguamento degli spogliatoi, la demolizione e ricostruzione della tribuna, la sostituzione delle torri faro, la rimodulazione del terreno di gioco e la realizzazione della recinzione.