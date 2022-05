Il Comune interviene per la sistemazione dei parchi per bambini del territorio

Il Comune interviene per la sistemazione dei parchi per bambini del territorio

Dall’inizio dell’estate il Comune di Stazzema interverrà sui parchi per bambini del territorio comunale per un intervento totale di circa 60mila euro, fondi che il Comune ha ottenuto dalla Regione Toscana nell’ambito di un apposito progetto presentato nei mesi scorsi. E’ in corso di definizione la progettazione degli interventi che riguarderanno in particolare la sostituzione di alcune recinsioni laddove danneggiate e dei giochi che necessitano di interventi o sostituzione. Per i bambini, i parchi giochi all’aperto sono veramente importanti dato che gli permettono di potersi divertire, e allo stesso tempo di poter socializzare con gli altri coetanei. Il gioco e il divertimento dunque devono essere sempre garantiti, ma allo stesso tempo, tutte le norme di sicurezza non devono mai venire a mancare; un parco giochi che si rispetti, deve essere dotato di tantissime attrazioni ed ovviamente deve avere tutte le attrezzature di sicurezza, in grado di assicurare la libertà dei bimbi e la tranquillità dei genitori che li accompagnano.

“Si interverrà in diverse frazioni del territorio”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “sui piccoli parchi che sono nelle nostre frazioni e che da sempre sono un luogo importante per la socialità. Abbiamo aperto il dialogo con i paesi per capire quali siano le priorità dei nostri bambini che sono i primi fruitori dei giochi: ci saranno attrazioni nuove e sicure, anche nuove recinzioni perché i parchi siano al 100% fruibili in sicurezza. Dobbiamo rendere i nostri paesi accoglienti prima di tutto per i nostri residenti ed i loro bambini, ma anche per coloro che trascorrono il fine settimana o periodi più lunghi nei nostri borghi. Dopo questo intervento, interverremo ancora per dare risposte agli abitanti delle nostre frazioni che chiedono anche questi piccoli interventi che sono però prioritari perché danno quella risposta alla socialità non solo dei più piccoli, ma anche di chi li accompagna”.