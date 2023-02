Il gruppo in opposizione a Borgo a Mozzano:” il comune doveva aderire al piano di allocazione e dire no all’installazione delle Antenne, ora ha pochi strumenti per opporsi”.

Abbiamo appreso dalle molte segnalazioni dei cittadini, che vi è la possibilità di un’installazione di una antenna in località Vignole nella frazione di Diecimo.

Esordiscono così i consiglieri di Orgoglio Comune: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.

Vogliamo ricordare- proseguono gli eletti- che sia la normativa regionale, che nazionale, facendo riferimento ai poteri dei Comuni, prevede l’adozione da parte di essi di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e per garantire un efficiente servizio di copertura delle reti.

Proprio perché tutti i Comuni, hanno l’obbligo e a nostro avviso il dovere, di informare la popolazione sulla possibilità di realizzare un piano di localizzazione di tali impianti,tre anni fa abbiamo depositato un’interrogazione a riguardo.

Nella nostra istanza- incalzano Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- si

si è chiesto al sindaco e all’ex assessore all’ambiente (Zanotti) di illustrarci la situazione per capire se ci sono zone che presentano criticità dal punto di vista elettromagnetico e quale posizione avrebbe assunto l’amministrazione.

Purtroppo siamo ad evidenziare che ad oggi il piano di allocazione non è mai stato realizzato da parte dell’ amministrazione e anzi, secondo la stessa assessora il problema non sarebbe stato attuale ma, futuro.

Noi siamo dell’idea- sottolineano i consiglieri -che dato i non chiari effetti che possono avere sulla salute sarebbe stato utile tenere conto della possibilità di poter gestire ordinatamente i nuovi ripetitori perché avrebbe permesso la tutela sia dell’ ambiente che della salute dei cittadini.

Ancora una volta l’amministrazione dimostra una forte mancanza di visione del futuro e ora gli strumenti che ha per evitare il tutto sono veramente molto pochi.

“È sempre meglio prevenire che curare” concludono i consiglieri Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- che fin dal loro insediamento si sono sempre dimostrati molto sensibili e attenti alle tematiche aderenti all’ambiente e ai suoi cittadini.