IL COMUNE DISTRIBUIRA’ CIRCA 800 BORRACCE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

A partire dalla prossima settimana l’amministrazione comunale distribuirà agli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio circa 800 borracce in acciaio inox del Comune di Capannori con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere l’uso dell’acqua pubblica.

“Per il quinto anno consecutivo realizziamo questa iniziativa anche sulla scia del grande apprezzamento che ha ricevuto da parte degli studenti e delle famiglie, con l’obiettivo primario di diminuire la produzione di scarti sul territorio e, in particolare, le bottiglie di plastica, nell’ambito della strategia Rifiuti Zero, ma anche di compiere un gesto educativo significativo nei confronti delle nuove generazioni – affermano l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti –. Riteniamo che la borraccia termica rappresenti l’alternativa migliore per portare con sè ogni giorno l’acqua da bere, anziché utilizzare le bottigliette in plastica. La consegna delle borracce fa parte di una strategia che la nostra amministrazione sta portando avanti da tempo per sensibilizzare la comunità all’utilizzo di contenitori e materiali riutilizzabili, nell’ambito della campagna di contrasto all’utilizzo della plastica ‘usa e getta’ intitolata ‘Senza di te…si può fare’. Campagna nel cui ambito, oltre alla distribuzione delle borracce agli studenti, sono state realizzate varie iniziative, tra cui, la distribuzione, in due anni, di circa 18mila bottiglie in vetro ai cittadini che si approvvigionano alle fonti della Via dell’acqua”.

Le borracce sono realizzate in acciaio inox 18/10, che è il tipo migliore e più resistente di acciaio inossidabile, ed hanno una doppia camera termica. Hanno una capacità di mezzo litro e possono essere utilizzate sia per l’acqua sia per le bevande calde. Riportano il logo del Comune e la scritta “Acqua di Capannori, sorgente La via dell’acqua” .