IL COMUNE DISTRIBUIRA’ 8.400 BOTTIGLIE DI VETRO AI CITTADINI CHE SI RECANO ALLE FONTI DELLA ‘VIA DELL’ACQUA’

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA’: IL COMUNE DISTRIBUIRA’ 8.400 BOTTIGLIE DI VETRO AI CITTADINI CHE SI RECANO ALLE FONTI DELLA ‘VIA DELL’ACQUA’

L’iniziativa è in programma sabato 26 e domenica 27 marzo

In occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ che ricorre il prossimo 22 marzo, l’amministrazione comunale distribuirà gratuitamente 8.400 bottiglie di vetro alle fonti della ‘Via dell’Acqua’.

Nel fine settimana del 26 e 27 marzo presso le 14 fontane del percorso saranno presenti alcuni stand dove, in collaborazione con le associazioni di tutela ambientale e le associazioni paesane, ai cittadini capannoresi che si recheranno ad approvvigionarsi di acqua saranno consegnate alcune bottiglie in vetro e un cestino portabottiglie con il logo del Comune. Al momento della consegna il cittadino dovrà firmare un patto simbolico con cui si impegna a rifornirsi di acqua presso le fonti utilizzando esclusivamente bottiglie di vetro, eliminando così l’uso di bottiglie in plastica ‘usa e getta’.

“Questa iniziativa è una delle azioni previste dal progetto ‘Senza di te…si può fare!” promosso dalla nostra amministrazione per ridurre l’uso della plastica ‘usa e getta’ a favore di materiali riutilizzabili – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Dopo aver realizzato una prima azione, ossia l’installazione di 6 erogatori di acqua nelle sedi comunali, abbiamo colto l’occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ per proseguire il percorso con questa seconda azione con cui vogliamo incentivare con un gesto concreto i nostri cittadini ad usare bottiglie in vetro quando vanno ad approvvigionarsi di acqua presso le fonti al posto di quelle in plastica. Un’iniziativa che realizzeremo in collaborazione con le associazioni del territorio con cui vogliamo anche compiere un’opera di sensibilizzazione della comunità sulla necessità di fare sempre più a meno della plastica monouso, un materiale altamente inquinante e quindi nocivo per l’ambiente. Siamo convinti che con l’impegno di ciascuno la riduzione nel quotidiano dell’utilizzo della plastica ‘usa e getta’ sia davvero possibile. Invito quindi i cittadini a cogliere questa occasione per fare tutti insieme un ulteriore passo avanti verso il traguardo ‘Rifiuti Zero’.

Le 14 fonti de La Via dell’acqua dove sarà realizzata l’iniziativa sono:

Zona sud-Compitese: Chiattino, Guamo; Al Fattore, Colognora di Compito;Capo di Vico, Sant’Andrea di Compito; Piturnella, Massa Macinaia; S. Pierino, S. Giusto di Compito; L’Agostina, Pieve di Compito; Ponte alle Corti, Pieve di Compito; Ravano, Castelvecchio di Compito; La Pollina, Ruota.

Zona nord collinare: Pollastrini, San Martino in Colle; Finetti, Gragnano; Polla del Cane, Camigliano; Perfido, San Colombano; Marzocco, Matraia.

Le associazioni del territorio interessate a partecipare possono inviare una mail all’indirizzo iniziative@comune.capannori. lu.it