Il Comune di Stazzema aderisce alla raccolta di beni per la popolazione dell’Ucraina

Il Comune di Stazzema aderisce alla raccolta di beni per la popolazione dell’Ucraina

Il Comune di Stazzema aderisce l’iniziativa avviata dall’associazione Colors for Peace (www.colorsforpeace.org), per la raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina a sostegno della popolazione colpita dalla guerra, con un tir che partirà il prossimo giovedì 3 marzo. il Comune di Stazzema condivide all’impegno contro la guerra le cui prime vittime sono le popolazioni civili. Il Comune di Stazzema ed il Parco Nazionale della Pace collaborano da anni con I Colori per la pace, oggi Colors for Peace, che è da anni attivo in Ucraina.

Si sottolinea l’assoluta necessità di inviare i seguenti prodotti:

– Kit di primo soccorso

– Bende

– Barelle

– Calze pesanti

– Cibo a lunga conservazione

Coperte.

A Stazzema è stato predisposto un punto di raccolta presso la sede della Pubblica Assistenza di Stazzema a Pontestazzemese che ha aderito alla richiesta del Comune di ospitare i materiali raccolti che dovranno essere portati entro mercoledì 2 marzo così da consentirne la spedizione che sarà curata dalle associazioni promotrici dell’iniziativa.

‘Le vittime primarie di ogni guerra’, commenta l’Amministrazione, ‘sono le persone che vedono distrutte le proprie cose, devono scappare per non essere uccise, e avere beni di primissima necessità consente di dare un piccolo respiro alle sofferenze che una guerra arreca. Dall’Ucraina arrivano le solite immagini terribili di devastazione, fuga, pianti e dolore. Il Comune di Stazzema è convinto che il dialogo sia sempre la strada maestra e che con la Guerra tutto è perduto e ci saranno solo nuovi motivi di lutto’.

Stazzema, 26 febbraio 2022