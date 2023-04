IL COMUNE DI SERAVEZZA AD ANCI GIOVANI 800 GLI AMMINISTRATORI UNDER 36 PRESENTI ALL’EVENTO

IL COMUNE DI SERAVEZZA AD ANCI GIOVANI 800 GLI AMMINISTRATORI UNDER 36 PRESENTI ALL’EVENTO. Bertonelli: “Un’esperienza molto formativa”

Il Comune ha partecipato alla XII edizione di “SiAmo l’Italia”, l’assemblea annuale di Anci Giovani che si è svolta nei giorni scorsi a Treviso.

Un appuntamento dedicato ai giovani e che ha richiamato all’evento sindaci, assessori e consiglieri comunali rigorosamente under 36, per confrontarsi sulle diverse questioni che impegnano gli amministratori. Quattro gli ambiti tematici al centro dell’incontro: la sostenibilità nei Comuni, i giovani e il lavoro, la costruzione di comunità inclusive, il rapporto tra giovani, politica e pubblica amministrazione.

A rappresentare il Comune di Seravezza era presente Vanessa Bertonelli, assessore alla cultura e alla scuola superiore, che ha preso parte prima a un laboratorio riservato a cinquanta partecipanti (due le classi previste sulla base di una selezione) e poi alla riunione plenaria con la presenza di 800 giovani amministratori, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Un’occasione di confronto tra colleghi, riflettendo su argomenti cruciali per le pubbliche amministrazioni, attraverso l’esposizione di esperienze, progetti, sogni comuni.

La due giorni ha visto anche la partecipazione di quattro ministri e di esperti che hanno affrontato le principali questioni attualmente nelle agende delle amministrazioni locali, a partire dalle opportunità offerte dal PNRR.

“Si è trattato di una esperienza decisamente formativa – spiega l’assessore Vanessa Bertonelli – alla quale ho partecipato per la prima volta. Il laboratorio, con la possibilità di un confronto più diretto tra i partecipanti, così come la plenaria hanno permesso di conoscere più da vicino altri Comuni, avere uno scambio di esperienze, stringere nuovi contatti per una crescita personale che avviene innanzitutto all’interno del proprio Comune, con il sindaco e i colleghi di giunta, ma anche mediante una proficua apertura verso altre realtà amministrative e territoriali”.