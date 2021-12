Il comune di Pescia regala dolci agli ospiti delle case di riposo della città e panettoni alle famiglie indigenti

Fiorella Grossi “Un pensiero per il Natale a chi si trova in difficoltà”

L’assessore del comune di Pescia Fiorella Grossi ha consegnato, nella mattinata di venerdì scorso, i 120 pacchetti di doni preparati dall’ assessorato alle politiche sociali per le persone che sono ospiti delle case di riposo di Pescia : San Domenico, Villa Matilde, San Giuseppe.

“Abbiamo voluto dare a ognuno di loro un regalo simbolico a nome della collettività pesciatina, perché ricordino sempre la stima e l’affetto che proviamo per tutti quelli che sono in una situazione difficile, per vari motivi- ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Grossi-. Tutti hanno molto apprezzato la nostra iniziativa e vedere queste persone contente è stata per me e per l’amministrazione comunale che ho rappresentato in quel frangente motivo di grande soddisfazione. Lo stesso abbiamo fatto con le famiglie indigenti, con i panettoni all’Emporio della Solidarietà. Piccoli segnali ma importanti perché tutti si sentano parte di una comunità, che abbiamo realizzato grazie all’ufficio politiche sociale e ai ragazzi del servizio civile che ringrazio per il loro impegno”.

Insieme all’iniziativa nelle case di riposo, infatti, il comune di pescia ha provveduto a acquistare 230 panettoni per le famiglie seguite dall’ Emporio della Solidarietà. La consegna avviene presso l’ emporio di via Amendola, nelle intere giornate di lunedì 20 dicembre e martedì 21 dicembre e nella mattinata di mercoledì 22 dicembre . Le famiglie saranno contattate, una ad una dall’ ufficio politiche sociali, oppure potranno prendere appuntamento per il ritiro del panettone chiamando lo 0572 492338.

A tal proposito si ricorda che il numero di telefono a disposizione della cittadinanza per segnalare situazioni di bisogno o semplicemente per avere informazioni in ambito sociale è quello dello Sportello del comune di Pescia “Non vi lasciamo soli” : 3357817404.