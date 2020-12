Il comune di Pescia regala “cultura” : un cesto pieno di doni per tutti

In orario d’ufficio, presso l’ufficio di piazza Mazzini

Regalare cultura, in un momento difficile come questo, è un vero e proprio messaggio di speranza e con questo obiettivo l’ufficio cultura del comune di Pescia ha organizzato una cesta di regali a disposizione di tutti.

Sarà collocata nell’atrio dell’ufficio stesso, in piazza Mazzini 23 , e, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17, sarà a disposizione dei cittadini che vorranno cogliere questa opportunità, fino a esaurimento della scorta, che non è illimitata.

I regali provengono in linea di massima dalla biblioteca Magnani e sono costituiti da libri, film, dvd, cd e materiale simile, tutti controllati e di buon valore espressivo.

“Con l’obiettivo di generare un po’ di ottimismo e fiducia grazie al volano della cultura- spiega il vicesindaco e assessore a questo settore Guja Guidi- abbiamo allestito questa cesta di regali per dare un pensiero ai nostri amici pesciatini. Purtroppo è un momento in cui abbiamo dovuto cancellare tante iniziative legate alle festività come il Presepe Vivente e tanto altro, quindi abbiamo cercato, in questo modo, di tenere viva la fiamma della ricerca artistica e dell’arricchimento personale grazie a queste forme di espressione che migliorano tutti noi, in attesa che si possa ritornare a una forma pubblica e partecipata a tutte le iniziative in questo campo che abbiamo messo in atto in questi anni”.