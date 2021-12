Il comune di Pescia raccoglie le segnalazioni sulla copertura telefonica e dei dati del suo territorio.

Gliori “E’ questa l’occasione giusta per segnalare anomalie o il servizio insufficiente, la collaborazione dei cittadini è determinante”

E’ stato pubblicato sul sito comunale, a questo indirizzo

una notizia , nelle sezioni news del sito comunale ,riguardante una raccolta di informazioni e segnalazioni con le quali i cittadini possono indicare quali zone hanno una copertura telefonica o di banda larga su rete fissa insufficiente.

Tutte le segnalazioni, che dovranno pervenire entro il 9 gennaio prossimo, verranno inoltrate ai competenti organi nazionali e serviranno per una nuova pianificazione dei servizi che dovrà migliorare la connettività complessiva a livello italiano.

“Invitiamo i cittadini che non sono soddisfatti della copertura telefonica o dati a utilizzare questo modulo di facile compilazione per fare la propria segnalazione che sarà utilizzata dalla regione Toscana e poi confluirà nel nuovo piano nazionale di telefonia mobile e servizi digitali- dice l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori-, visto che uno degli obiettivi del Pnrr è proprio l’annullamento del digital divide in ogni ambito. A Pescia non risultano particolari criticità ma lo strumento è a disposizione di tutti”.