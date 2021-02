Il comune di Pescia ottiene il contributo regionale per la connettività ultralarga nelle scuole. Gliori “ Finanziati tutti i 4 plessi, importante la progettualità del comune”

Una buona notizia è arrivata in queste ora al comune di Pescia : l’ente di piazza Mazzini è risultato fra i pochi ( appena 42 in tutto il territorio regionale) ad avere diritto a un finanziamento per la connettività ultralarga dei plessi scolastici di competenza comunale.

La previsione regionale, contenuta in un documento inviato a fine anno dal competente assessore Stefano Ciuoffo, invitava gli enti a produrre documenti e progetti per partecipare al bando che permette di ottenere 2000 euro e l’autorizzazione a 2 access point wifi assegnabili a ogni plesso scolastico, ovvero amplificatori che aumentano la portata del segnale e quindi migliorano le potenzialità di questi strumenti digitali innovativi che sono stati e saranno ancora determinanti in questa fase di emergenza sanitaria e non solo.

Pescia ha ottenuto il massimo : 8mila euro che serviranno per la connettività ultralarga dei plessi di Valchiusa, Alberghi, Simonetti e Collodi insieme agli 8 access point descritti sopra.

“Un grande successo per la progettualità tecnica del comune di Pescia e che vede quindi assegnati il massimo possibile dei contributi che arricchiranno la dotazione informatica e di connettività di ultima generazione delle nostre scuole- sottolinea Annalena Gliori, assessore all’innovazione del comune di Pescia che ha seguito con l’ufficio del ced la presentazione delle domande-. Un risultato che va di pari passo alle nostre iniziative in questo ambito, che hanno portato molti miglioramenti alla vita della città”.