Il comune di Pescia mette online l’attestazione delle spese scolastiche

Con l’obiettivo di fare risparmiare tempo e viaggi ai cittadini, il comune di Pescia ha inserito sul suo sito istituzionale www.comune.pescia.pt.it la possibilità di estrarre, autonomamente, l’ attestazione delle spese sostenute dalle famiglie per asilo nido, mensa, trasporto, per compilare correttamente la propria dichiarazione dei redditi e portare a detrazione, se è possibile, questi costi.

I cittadini possono utilizzare le stesse credenziali che hanno usato per accedere ai servizi di cui chiedono la rendicontazione nella pagina “Servizi on line” del Comune di Pescia, proseguendo in “Consultazione pagamenti e servizi attivi”, cui è stata aggiunta la dicitura : “Spese detraibili per 730”, cui corrisponde un bottone di attivazione.

Il documento in pdf che i cittadini potranno scaricare avrà una parte da compilare a mano, con i dati effettivi del genitore che ne detrarrà la spesa, prima di essere presentato ai fini fiscali.

Questo il link:

http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7569