INVITO A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LUNEDI’ 6 DICEMBRE 2021, ALLE ORE 12, NELLA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE (PIAZZA MAZZINI 1) GLI ASSESSORI ALDO MORELLI E LUCA BELLANDI PRESENTERANNO LE ULTIME NOVITA’ RELATIVE ALLO STADIO COMUNALE DEI FIORI DI PESCIA. GRAZIE E BUONA GIORNATA

Il comune di Pescia celebra la Giornata Mondiale del Volontariato

Grossi “Un abbraccio e un ringraziamento a tutti i volontari. Il prossimo anno faremo una grande iniziativa al recuperato ex-Mercato dei Fiori”

Il comune di Pescia è da sempre in prima linea sul fronte del volontariato, incentivando e aiutando le varie associazioni presenti sul territorio e tutte le iniziative di sostegno e aiuto che vengono frequentemente organizzate nell’ambito comunale e non solo.

Per ricordare l’importanza di questo movimento, a nome dell’intera amministrazione comunale, l’assessore alle politiche sociali e welfare Fiorella Grossi ha rilasciato la seguente dichiarazione :

“ Nel giorno in cui tutto il mondo celebra il volontariato, le associazioni no-profit e tutte quelle persone che dedicano una parte del loro tempo per gli altri, vogliamo fare arrivare il nostro abbraccio virtuale e il sentito ringraziamento a tutti quelli che lo fanno nel nostro territorio.

Pescia da sempre ha una tradizione di volontariato e di aiuto al prossimo che è giunta fino ai giorni nostri e che ha trovato in questa pandemia un tragico aumento nella richiesta di intervento, che non è mai mancato.

Anche in questi giorni le iniziative si stanno susseguendo e noi come ente municipale stiamo cercando di dare il nostro continuo contributo. La capitale europea del volontariato per il 2021 è Berlino, quella del prossimo anno è Danzica in Polonia. Da parte nostra crediamo di poter essere considerati una delle città più rilevanti in Toscana in questo ambito.

Grazie a tutti quelli che fanno volontariato, ognuno secondo le proprie possibilità, e invitiamo i giovani a valutare la possibilità di dedicare il proprio tempo anche agli altri, a chi ha bisogno. Molti già lo fanno, tanti lo potrebbero fare.

Annuncio già che il prossimo anno, quando avremo a disposizione una struttura come l’ex-Mercato dei Fiori finalmente restituito alla città come una grande piazza coperta, faremo il 5 dicembre una manifestazione dedicata al mondo del volontariato per dare un grande segnale di vicinanza a tutti loro”.