IL COMUNE DI PESCIA CELEBRA LA GIORNATA DEL RICORDO

INIZIATIVA AL SACRARIO , MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021, ORE 12,30

Così come è avvenuto per ogni commemorazione di questo tipo, il comune di Pescia celebra in forma ridotta anche la “Giornata del Ricordo”, istituita per legge dal 2004, in onore delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

In ossequio alle norme anticovid, la cerimonia si svolgerà alle 12,30 di mercoledì 10 febbraio 2021 al Sacrario dei Caduti di piazza Mazzini e sarà di fatto riservata ai soli assessori e consiglieri comunali.

Come si ricorderà, lo scorso anno fu organizzata una manifestazione riservata agli studenti delle scuole superiori di Pescia nell’aula magna dell’istituto Marchi, alla presenza del vicesindaco del comune di Pescia Guja Guidi, del sindaco Oreste Giurlani, che intervennero insieme al professor Filiberto Segato sul tema “Storia e storie del confine orientale”, con intermezzi musicali a cura del professor Giovanni Baglioni. .