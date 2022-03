Il Comune di Pescaglia ha riaperto i termini del bando per la richiesta di contributo in riduzione della Tassa sui Rifiuti TARI 2021 rivolto a tutte le Utenze non Domestiche che, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID19, abbiano subito chiusure, restrizioni dell’attività o effetti negativi a causa di una contrazione generale dei consumi. Il bando consentirà a negozi, artigiani e ristoranti, di poter accedere ad un rimborso della TARI fino al 70% di quanto pagato, rimborso che non potrà

comunque superare i 3.000 euro.