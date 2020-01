il Comune di Massarosa ricorda che sarà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica lunedì 27 gennaio nella frazione di Piano di Mommio

L’ufficio tecnico del Comune di Massarosa ricorda che sarà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica lunedì 27 gennaio nella frazione di Piano di Mommio. Dalle ore 9 alle ore 15 sarà sospesa l’erogazione della corrente elettrica per le seguenti strade: via Sarzanese, via di Rio, via Francesca, via Fondineto, via Sandro Pertini, via Ritomboli.

Enel, che ha già affisso volantini informativi nelle zone coinvolte ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.