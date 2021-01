“Un ringraziamento sentito a Paolo Brosio e a tutto il suo staff e naturalmente all’azienda MAE per questo gesto – commenta il consigliere delegato alla protezione civile Giovanni Brocchini – la solidarietà è fondamentale soprattutto in questo periodo. Il nostro impegno va come sempre nella direzione di distribuire a chiunque ne abbia bisogno le mascherine”.