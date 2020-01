Il Comune di Lucca estende ai veicoli diesel euro 3 i divieti di circolazione

Qualità dell’aria: persistono gli sforamenti dei valori di Pm 10 nella Piana.

Il Comune di Lucca estende ai veicoli diesel euro 3 i divieti di circolazione Persistono nella Piana di Lucca le condizioni di inquinamento dell’aria dovute all’accumulo di polveri sottili, anche a causa delle condizioni meteo caratterizzate da una costante alta pressione atmosferica.

Per questo motivo si rinnova per la quarta volta l’ordinanza per la salvaguardia della qualità dell’aria, a partire da domani (18 gennaio) e fino al 21 gennaio.

Quindi, fino a martedì 21 gennaio su tutto il territorio comunale di Lucca, 24 ore su 24 non si potranno accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti, salvo che rappresentino l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

Il divieto non riguarda le stufe a pellet e gli impianti ad alto rendimento termico.

Il divieto non si applica nemmeno se la casa è posta a una quota di altitudine di oltre 200 metri.