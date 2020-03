Il Comune di Lucca attua le disposizioni del decretoanti coronavirus – favorito il telelavoro per dipendenti con patologie e problemi familiari

Per mettere in atto quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio di ieri (4 marzo) per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid19, nei prossimi giorni anche gli uffici del Comune di Lucca metteranno in pratica degli accorgimenti, soprattutto per quanto riguarda spazi di attesa e l'accesso ai servizi in modo da garantire il rispetto della distanza fra presone e aumentare così la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.