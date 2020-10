Il comune di Gallicano si è preso cura dell’area sul lago di Turritecava

Ecco però come si presentava l’area pochi giorni fa. Non tutti purtroppo si dimostrano infatti amanti e anche rispettosi dell’ambiente ed infatti alcune persone nel periodo estivo hanno campeggiato e bivaccato qui, abbandonando però i propri rifiuti sul posto.

Anche se siamo nella Val di Turrite, sulla strada provinciale che porta a Fabbriche di Vallico, ci troviamo nel comune di Gallicano, ed stato proprio il comune a occuparsi della pulizia dell’area,provvedendo veramente in modo tempestivo ed accurato. Il bello, anzi il brutto è, che sono bastate poche ore che subito qualcuno abbia deciso di abbandonare qui il suo vecchio televisore. In futuro, ci fa sapere il sindaco di Gallicano David Saisi,

saranno prese delle iniziative che diano ancora la possibilità alla persone, gratuitamente, di godere dell’ambiente ma nel massimo rispetto delle regole e quindi non mancheranno anche adeguati controlli forse. Non è escluso in tal senso che in futuro , nella gestione o nel controllo di questa zona, possano essere coinvolti anche i gestori del tipico ristorante che si trova a pochi metri, garantendo così a tutti il libero accesso ma anche la possibilità di un maggiore controllo circa l’obbligo dei comportamenti che permettano di preservare la bellezza dell’area per tutti