Il Comune di Gallicano attiva un CORSO ESTIVO rivolto ai bambini in età 6/14 anni

Orario e periodo di effettuazione: dal 4 luglio al 13 agosto 2022, con esclusione del Santo Patrono (25 luglio), dalle ore 09:00 alle 12:00 e dal LUNEDI al SABATO, nei giorni:

LUNEDI’ – GIOVEDI’

MERCOLEDI’ – SABATO

MARTEDI’ – VENERDI’

e comunque numero 2 giorni totali a gruppo.

Attività previste: attività ricreative varie e gite organizzate

Soggetto attuatore: soggetto esterno qualificato (educatori/animatori)

Sede di svolgimento: Impianti sportivi siti in Via della Repubblica – Gallicano.

QUOTA per i bambini residenti nel comune di Gallicano

Per la frequenza dei bambini residenti nel comune di Gallicano, il pagamento della sola quota di iscrizione, stabilita in € 35,00 a bambino, per tutta la durata del corso.

QUOTA per i bambini non residenti nel comune di Gallicano

Per la frequenza dei bambini non residenti nel comune di Gallicano, il pagamento della sola quota di iscrizione, stabilita in € 55,00 a bambino, per tutta la durata del corso.

DOMANDA: da redigersi su modello disponibile presso gli uffici scuola del comune di Gallicano e sui relativi siti web, deve pervenire entro le ORE 12 LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

– COSTO per l’iscrizione, da pagare al comune di Gallicano, entro il 28 giugno 2022 con la seguente modalità: