Nel Giorno della Memoria, il Comune di Forte dei Marmi, unitamente a Villa Bertelli, rende omaggio a questa imperitura ricorrenza con la rappresentazione Diario di guerra scritto da Isotta Toso, per la regia di Stefano Cioffi, in programma giovedì 27 gennai alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Lo spettacolo sarà interpretato da Alessandra Evangelisti, attrice teatrale e direttrice artistica di MemoFest, accompagnata in scena dalla musica dal vivo di Gabriele Coen, musicista, sassofonista, clarinettista e compositore che da trent’anni si dedica all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea ed est-europea. Coen arriverà a Villa Bertelli direttamente da Roma dopo aver suonato nelle celebrazioni in diretta sulla Rai, promosse dalla Presidenza della Repubblica. Diario di guerra porta in scena la storia di Enrica Calabresi, ebrea e docente universitaria nelle Università di Firenze e Pisa che, durante la Prima Guerra mondiale, diventa crocerossina per assistere i malati negli ospedali da campo e che dopo il conflitto torna alla vita accademica. A causa delle leggi razziali, Enrica morirà suicida nel 1944 pur di non salire sul treno, che l’avrebbe condotta ai campi di concentramento di Auschwitz. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 super green pass e mascherina Fp2