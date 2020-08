Il Comune di Forte dei Marmi sempre più a due ruote: pubblicato il bando “Al lavoro in bici -Bike to work”.

Il Comune di Forte dei Marmi sempre più a due ruote: pubblicato il bando “Al lavoro in bici -Bike to work”.

Il Consigliere Alberto Mattugini: “Aderendo a questo progetto della Fiab, proseguiamo nel nostro intento, quello di sostenere sempre di più le attività legate alla mobilità sostenibile. Selezioneremo 30 partecipanti che riceveranno anche un incentivo economico. Benefit anche per le associazioni sportive che promuoveranno l’iniziativa.”

Il Comune di Forte dei Marmi ha emanato un bando per il reclutamento di trenta cittadini da inserire all’interno del progetto sperimentale per l’incentivazione della mobilità sostenibile “Al Lavoro in Bici – Bike to Work”. Il progetto è nato nell’ambito della campagna #PRIMALABICI lanciata da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani come mezzo sicuro e sostenibile, per se stessi e gli altri, ed è promosso sul territorio di Forte dei Marmi dal Consigliere con delega allo Sport, Spazio pubblico Bene Comune, Alberto Mattugini.

Il progetto, realizzato su base annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, è rivolto a cittadini maggiorenni residenti o domiciliati a Forte dei Marmi o residenti nei comuni limitrofi di Seravezza, Pietrasanta e Montignoso che hanno sede di lavoro (lavoratori autonomi o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) a Forte dei Marmi, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa ovvero studenti maggiorenni residenti o domiciliati a Forte dei Marmi che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-scuola e scuola-casa. Al bando potranno partecipare anche i lavoratori e gli studenti maggiorenni che utilizzano il treno tramite la stazione ferroviaria di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta per andare a lavoro, a scuola o all’Università, con intermodalità treno più bicicletta. Aperto il bando anche ai genitori residenti dimoranti in Forte dei Marmi che portano i bambini a scuola in bicicletta. I trenta cittadini partecipanti al progetto riceveranno un incentivo economico pari a 0,25 euro per ogni Km percorso.

“L’obiettivo del progetto Bike to Work – dichiara il Consigliere Alberto Mattugini – è quello di incrementare, coinvolgendo popolazione, aziende e istituzioni locali, la percentuale dei cittadini utilizzatori della bicicletta come ordinario strumento di mobilità urbana, con conseguente diminuzione del numero di auto in circolazione sul territorio comunale e riduzione di inquinamento e traffico ed effetti benefici sulla salute e sul benessere dei cittadini. L’OMS stessa si è espressa, in riferimento al particolare periodo che stiamo vivendo, raccomandando di muoversi in bicicletta per garantire il distanziamento sociale e mantenersi in salute. Il progetto sarà utile all’Amministrazione Comunale per rilevare le eventuali criticità esistenti sul territorio per lo sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile e sui possibili interventi pubblici per l’agevolazione degli spostamenti in bicicletta.”

Gli interessati dovranno presentare domanda attraverso l’apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Forte dei Marmi, con consegna a mano o a mezzo raccomandata a/r all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi (piazza Dante 1) o tramite pec all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it con oggetto PROGETTO “AL LAVORO IN BICI – BIKE TO WORK” entro il 30 settembre.

Il progetto prevede anche un contributo per le associazioni sportive locali che avranno partecipato e collaborato alla divulgazione del progetto tra i propri associati.