Il Comune di Forte dei Marmi interviene con un contributo straordinario di 2000 euro a sostegno del PCA di Pietrasanta

“Il nostro è un intervento convinto– dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Salute di Forte dei Marmi, Simona Seveso – e ci auguriamo possa aiutare gli operatori del PCA nel sostenere i costi di servizio fino all’erogazione dei finanziamenti Asl per il prossimo triennio. Riteniamo che il Pca di Pietrasanta sia uno strumento di servizio fondamentale per la comunità versiliese e la sua storia ed esperienza lunga 40 anni va assolutamente portata avanti. E’ impensabile chiuderle il centro, vorrebbe dire interrompere e sottrarre agli assistiti i necessari percorsi terapeutici e di riabilitazione. ”

Da tempo gli amministratori della struttura hanno lanciato l’allarme a causa delle risorse economiche ridotte ed insufficienti già a coprire le spese di gestione fino al 31 dicembre, tanto più nei primi mesi del 2021. La Asl sta definendo in questi giorni il bando per l’assegnazione ed il finanziamento della gestione del PCA per il prossimo triennio, ma il problema sta nel fatto che la conclusione dell’intera procedura non si avrà prima di tre mesi. Da qui, il rischio di chiusura paventato nei mesi scorsi dagli amministratori del PCA.