Il Comune di Forte dei Marmi ha indetto una selezione per titoli e colloquio motivazionale/attitudinale per l’attivazione di n.1 tirocinio formativo extra curriculare all’interno del Servizio Turismo. Il tirocinante svolgerà attività di front office e back office nell’area della informazione ed accoglienza turistica. L’impegno orario massimo richiesto al tirocinante sarà di 25 ore settimanali. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi con la possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi e sarà garantito un contributo mensile di 500 euro lordi.

I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana, maggiore età, iscrizione al Centro per l’impiego, disoccupazione o altra situazione di svantaggio o disabilità riconosciuta dall’art. 1 co. 1 L. n. 68/1999, possesso di Diploma di Laurea triennale/magistrale o Diploma di istruzione secondaria superiore a specifico indirizzo turistico.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello allegato al bando, disponibile sul sito del Comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it e dovrà pervenire, unitamente a copia di valido documento di identità e curriculum vitae, entro le ore 12:00 del giorno 20/03/2021 in una delle seguenti modalità: consegna a mano all’ Ufficio del protocollo Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1, negli orari di apertura al pubblico, in busta chiusa recante la scritta “DOMANDA TIROCINIO SERVIZIO TURISMO – SCADENZA 20 MARZO 2021”; raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (Lucca) in busta chiusa recante la scritta “DOMANDA TIROCINIO SERVIZIO TURISMO – SCADENZA 20 MARZO 2021”; pec con avviso di lettura all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it recante in oggetto “DOMANDA TIROCINIO SERVIZIO TURISMO – SCADENZA 20 MARZO 2021” e in allegato il documento di identità e il curriculum vitae.

La data del colloquio è fissata per il giorno 24/03/2021 presso la sede di Villa Bertelli, Via Mazzini 200 a partire dalle ore 10:00, con eventuale prosecuzione in orario pomeridiano e/o nei giorni successivi.

Le procedure selettive si svolgeranno nel pieno rispetto delle le misure anticontagio. I candidati dovranno presentare referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Eventuali comunicazioni verranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso.