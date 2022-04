Il Comune di Forte dei Marmi ha pubblicato un avviso per ricevere manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti al quale attingere per il conferimento di n.2 incarichi esternilibero professionali di PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA al fine di assicurare il funzionamento dello sportello comunale di ascolto e sostegno psicologico. Gli incarichi, della durata di anni 1, prevedono ciascuno un’attività di almeno 4 ore settimanali.

I candidati che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono essere in possesso, oltre dei requisiti generali, di un Diploma di laurea magistrale LM 51 in Psicologia o diploma di laurea specialistica 58/S in Psicologia o diploma di laurea ordinamento previgente ai sensi del D.M. MIUR 03.11.1999 n.509 con iscrizione alla sezione A dell’albo professionale o di un Diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche con iscrizione alla sezione B dell’albo professionale.